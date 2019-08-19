На Харьковщине украли леса на 24 миллиона - ГБР

Государственное бюро расследований подозревает лесничих Харьковского лесхоза в незаконной реализации леса почти на 24 миллиона гривен. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы ГБР Ольга Варченко в понедельник, 19 августа.

Лесничих подозревают в организации массовой незаконной вырубки древесины ценных пород на территории ГП Октябрьский лесхоз.

"Сейчас проводим досудебное расследование по этому факту. Следователи Центрального аппарата ГБР уже установили, что с сентября 2018 года по июнь 2019 служебные лица лесхозов в Харьковской области осуществили незаконную вырубку леса на сумму 23,8 миллиона гривен. Такую сумму установила судебно-экономическая экспертиза, проведенная по ходатайству Бюро", - написала Варченко.

Она также отметила, что лесничие вырубали в основном наиболее ценные породы древесины – дуб, клен, ясень. По ее словам, своими действиями они нанесли тяжкий урон лесному хозяйству и государственному бюджету.

По данному факту открыто дело по ч. 2 ст. 364 УКУ – злоупотребление служебным положением в корыстных целях или в интересах других лиц, которое имело тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает заключение сроком от 3 до 6 лет с запретом занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность в течение 3 лет, а также штраф – от 500 до 1000 необлагаемых минимумов граждан.

Ранее незаконную вырубку леса разоблачили в заповеднике на Закарпатье.

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Источник: korrespondent.net