Под Киевом задержана банда иностранцев, ограбивших дом

Полиция задержала банду иностранцев, подозреваемых в дерзком разбойном нападении на дом жителя Бориспольского района. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 19 августа.

"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в селе Артемовка, Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем Lexusи с награбленным имуществом поехали в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь, по дороге в аэропорт с чемоданами, наполненными награбленными деньгами и ценностями.

Злоумышленниками оказались иностранцы 33, 41 и 43-летнего возраста, имеющие вид на жительство в Украине. В этот день они собирались улететь самолетом к себе на родину. О задержании сообщили в МИД Украины и посольство Грузии.

Во время обыска по месту проживания подозреваемых работники полиции обнаружили и изъяли гранаты, пистолеты, автоматы. Изъятое оружие направлено на соответствующие экспертизы.

Похищенное авто работники полиции разыскали и вернули владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о разбое (ч.3 ст.187 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что под Киевом из супермаркета украли iBox с деньгами. Позже грабителей задержали.

А в Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона. Злоумышленник средь бела дня разбил окно машины и вынул оттуда сумку с деньгами, MacBook и документы.

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Источник: korrespondent.net