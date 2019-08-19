Для флота закупили немецкие гидроаккустические станции

С начала года для Военно-морских сил Украины купили две немецкие гидроккустические станции Cerberus Mod 2, пишет Украинский милитарный портал в понедельник, 19 августа, со ссылкой на экспортно-импортные базы данных.

Гидроаккустические станции предназначены для обнаружения аквалангистов в радиусе 700 метров от кораблей на рейде и на стоянке. Также их можно использовать для защиты морских объектов, портов и гаваней. Рабочие температуры ГАС - от -2° до 35°, рабочие глубины - от 2 до 50 метров.

Отмечается, что Сerberus Mod 2 были доставлены в Украину в марте и мае 2019 года.

Издание сообщает, что эти станции будут установлены на катерах ВМС. При этом отмечается, что Украина отказалась от закупок отечественных станций Тронка из-за низких результатов.

Ранее сообщалось, что Украина спустя год после передачи начинает модернизацию американских катеров Island.

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Источник: korrespondent.net