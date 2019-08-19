Выходные на День независимости: сколько будем отдыхать

У украинцев будет три выходных дня подряд в конце месяца - с 24 по 26 августа по случаю День независимости Украины.

Поскольку сам праздник приходится на субботу, 24 августа, то выходной переносится на понедельник, 26 августа.

Как известно, президент Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. По его словам, деньги лучше раздать военным.

Позже в Офисе президента заявили, что вместо парада проведут шествие достоинства, в котором примут участие не только военные и ветераны, но и медики, учителя, волонтеры и руководство государства.

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Источник: korrespondent.net