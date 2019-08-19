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19. 08. 2019

Разумков рассказал, как поступил с бизнесом на время депутатства

Новоизбранный депутат Верховной Рады и лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену. Об этом он сообщил в интервью Новому времени, которое было опубликовано в воскресенье, 19 августа.

"Переписал на жену (бизнес), но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - сказал Разумков.

Он также добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

Ранее Разумков сообщил, что партия Слуга народа выдвинет его кандидатуру на пост спикера Рады.

Напомним, что Слуга Народа в Верховной Раде 9 созыва будет иметь однопартийное большинство, поэтому сможет провести назначение своих представителей в руководство парламента.

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Источник: korrespondent.net

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