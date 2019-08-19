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19. 08. 2019

В Черкассой области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

В Черкасской области на выезде из поселка городского типа Чернобай столкнулись автомобиль Daewoo Lanos и рейсовый автобус Богдан сообщением Миргород-Черкассы. В ДТП погибли три человека и еще девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 19 августа.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По данному факту следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Продолжается досудебное расследование.

Cмотрите фотогалерею: В Черкассой области три человека погибли в ДТП с участием автобуса

Накануне под Киевом на Гостомельской трассе таксист врезался в столб. В результате аварии погибла пассажирка, водителя и еще одного пассажира забрали в больницу.

Также сообщалось, что на Закарпатье мальчик устроил ДТП с восемью пострадавшими.

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Источник: korrespondent.net

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