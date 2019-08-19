Полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области

В Коростене Житомирской области правоохранители задержали иностранца, который похитил и вывез за границу 25-летнюю украинку. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что задержание 45-летнего иностранца произошло накануне. Против него возбудили уголовные дела по нескольким статьям: Незаконное лишение свободы или похищение человека, Захват заложников, Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека.

Установлено, что потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения. Из-за агрессивного характера мужчины девушка решила прекратить общение с ним и уехала из города на работу в Киев. Однако иностранец, который время от времени приезжал в Коростень по делам, начал преследовать девушку.

Так, в начале июля этого года злоумышленник вместе с сообщником приехал в дом, где раньше проживала девушка, и стал угрозами требовать от ее матери сообщить местонахождение девушки. Применяя физическую силу и электрошокер, злоумышленник заставил женщину позвонить дочери и попросить ее приехать домой. Когда девушка зашла в дом, там ее ожидал иностранец. Он заставил потерпевшую поехать с его сообщником за границу, шантажируя тем, что возьмет ее мать в заложники. Таким образом гражданка Украины оказалась на родине иностранца.

В то же время, полиция не указывает, в какую именно страну вывезли девушку. Вернуться в Украину ей удалось в начале августа, после чего она обратилась в полицию.

Следователи установили, что в середине августа мужчина снова пересек границу Украины. Вчера, 18 августа, вооруженный злоумышленник был задержан в момент, когда он, угрожая пистолетом, снова пытался заставить свою жертву пойти с ним.

При задержании иностранец пытался избавиться от пистолета, выбросив в мусорную урну. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника иностранца, его личность уже установлена. В соответствии с украинским законодательством, задержанному иностранцу грозит до 15 лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: Полиция задержала иностранца, похитившего девушку в Житомирской области

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Источник: korrespondent.net