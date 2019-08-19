У Зеленского планируют изменения на энергорынке

В команде президента Владимира Зеленского заявили, что планируют внести изменения в законы о рынке электроэнергии и о Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). Об этом рассказал представитель президента в правительстве и новоизбранный народный депутат Андрей Герус в интервью Главкому.

"Мы планируем менять законы о рынке электроэнергии и закон о НКРЭКУ", - сказал он, отметив, что в целом новую модель энергорынка, которую запустили 1 июля этого года, они останавливать не будут.

"Это вопрос не остановки, а изменения модели… Когда часто меняется модель рынка, то это не очень хорошо. Поэтому анализируем, как в рамках ныне действующей модели ввести такие изменения, чтобы рынок мог работать в интересах украинских потребителей. Но есть разные мнения, это предмет дискуссии", - сказал Герус.

По его словам, в течение нескольких недель в ходе диалога с участниками рынка, НКРЭКУ, Минэнергоугля и Кабмином будет разработан вариант решения проблемы цены на электроэнергию.

"Нынешняя цена электроэнергии завышена - прыжок состоялся в июле, он чрезмерный, поэтому нужно на 10-15% снижать цену электроэнергии для всех потребителей", - отметил Герус.

Также, по его словам, в Кабмине обсуждается возможность вывода из тарифа для Укрэнерго составляющей на "зеленую" энергетику.

Напомним, с 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии. С этого дня были сняты регуляторные ограничения для импорта электроэнергии. Предусмотрены различные механизмы купли-продажи электроэнергии: двусторонние договоры, рынок "на сутки вперед" и внутрисуточный рынок.

А в августе в Укрэнерго заявляли, что тариф на электроэнергию для промышленности выше, чем в Европе.

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Источник: korrespondent.net