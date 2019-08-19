Зеленский рассказал, о чем договорился с Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вы понедельник, 19 августа, обсуждали обмен опытом в сфере обороны, ратификацию соглашения о ЗСТ, признание Голодомора геноцидом, а также проблемы при въезде украинцев в Израиль. Об этом в ходе брифинга рассказал глава государства.

Так, Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории - Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. (…) Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что что договорился с Нетаньяху решить проблему с отказами на въезд украинцам в Израиль, которая возникла в последнее время.

"Мы договорились окончательно решить эту проблему. Граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинские граждане не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сообщил президент.

Он также отметил, что Украина намерена позаимствовать израильский опыт в оборонной сфере. Однако, каким образом это будет происходить, Зеленский не уточнил.

"Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны, и мы обязательно будем это делать", - отметил президент.

Зеленский также выразил надежду, что Израиль вскоре ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной. Кроме того, была достигнута договоренность, что соглашение будет расширено на сферу услуг.

"Мы подробно обсудили наши торгово-экономические отношения. Израиль остается ключевым торговым партнером в регионе Ближнего Востока. Наш совокупный товарооборот превысил один млрд долларов США. У меня нет сомнения, что скоро эта сумма увеличится благодаря подписанию договора о свободной торговле", - сообщил он.

Нетаньяху в свою очередь поблагодарил Украину за ратификацию договора о ЗСТ и сказал, что Кнессет ратифицирует его после выборов.

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как сообщалось, сегодня в Мариинском дворце в Киеве состоялась встреча Зеленского с Нетаньяху. Позже лидеры обеих стран примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Накануне поездки Нетаньяху рассказал о цели своего первого за 20 лет визита в Украину.

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Источник: korrespondent.net