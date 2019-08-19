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19. 08. 2019

Суд в Херсоне арестовал судно, поставлявшее топливо для ЧФ РФ

Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры АР Крым на решение Херсонского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об аресте судна Мария, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым в понедельник, 19 августа.

"Решение Херсонского городского суда отменено, на судно наложен арест", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 августа в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию прокуратура АР Крым провела обыск в Херсоне на судне Мария.

В июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

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Источник: korrespondent.net

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