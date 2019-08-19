Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 14:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,27
19. 08. 2019

АТО в Турции: отстранены три мэра, задержаны более 400 человек

В результате антитеррористической операции в Турции были отстранены главы муниципалитетов трех крупных городов а также задержаны сотни человек. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на МВД страны в понедельник, 19 августа.

Так, мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности.

Их обязанности временно возложены на губернаторов указанных провинций — Хасана Басри Гюзельоглу (Диярбакыр), Мустафу Ямана (Мардин) и Мехмета Эмина Бильмеза (Ван).

Кроме того, МВД также сообщило об аресте 418 подозреваемых в террористической деятельности в ходе операций против Pабочей партии Курдистана в 29 провинциях Турции.

Ранее в Турции правоохранители задержали 210 военнослужащих, которых подозревают в связях с движением FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.