Бывшего сепаратиста “ДНР” задержали под Киевом

Контрразведка СБУ разоблачила в Киевской области бывшего сепаратиста так называемой ДНР. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в понедельник, 19 августа.

В ходе досудебного расследования следователи СБУ установили, что в 2014 году житель Харцызска три месяца проходил "воинскую службу" в одном из незаконных вооруженных формирований “ДНР”. В составе НВФ злоумышленник выполнял функции охранника штаба, дислоцированного в родном городе.

"Боевик участвовал в военных учениях, которые проводили с личным составом кадровые военнослужащие вооруженных сил РФ. Главарями террористической группировки он также привлекался к дежурствам на блокпостах и ​​боевым дежурствам на позициях вблизи линии разграничения”, - рассказали в СБУ.

Отмечается, что мужчина быстро разочаровался в "идеалах" террористов и почти два года работал на шахте, после чего решил переехать в Киевскую область.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства злоумышленника в одном из районов Киевской области правоохранители обнаружили дополнительные доказательства его противоправной деятельности - несколько мобильных телефонов и компьютерную технику, содержащие переписку, связанную с участием в террористической организации.

Следователи СБУ сообщили боевику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или организации) УК Украины. Злоумышленник полностью признал свою вину и дал обличительные показания о присутствии кадровых российских военных на временно оккупированных территориях.

Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено, материалы дела с обвинительным актом переданы в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее сепаратиста "ДНР" задержали при попытке оформить паспорта в Украине.

Также сообщалось, что в "ЛНР" осудили на 12 лет "агента СБУ".

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Источник: korrespondent.net