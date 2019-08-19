Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 16:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
19. 08. 2019

Демонтаж электростанции в Британии: без света остались 50 тысяч домов

В Оксфордшире, Великобритания, демонтировали градирни старой угольной электростанции Дидкот. Из-за взрыва 49 тысяч домов остались без света. Об этом сообщает ВВС в понедельник, 19 августа.

Инцидент произошел утром 18 августа, когда жители наблюдали за демонтажем башен электростанции. Башни высотой 114,3 м были разрушены контролируемым взрывом. Однако, через несколько секунд после падения третьей башни, произошло возгорание линии электропередач, которое привело к отключению света в 49 000 домов.

В Шотландских и Южных электрических сетях (SSEN) заявили, что материалы, связанные со сносом, попали в воздушные линии электропередач, что послужило причиной отключения. В течение часа электроснабжение было восстановлено.

Станция в Дидкоте прекратила работу в марте 2013 года. Первые три градирни демонтировали в 2014 году. Демонтаж остальных затянулся на несколько лет в связи со взрывом в 2016 году.

В 2003 году читатели журнала Country Life поставили станцию в Дидкоте на третье место среди самых уродливых объектов в Великобритании, а также тех, которые больше всего загрязняют окружающую среду. Станция неоднократно собирала под своими стенами митинги из “зеленых” партий.

Напомним, что ранее в Крыму случайно запустили 700-килограммовую ракету.

Также сообщалось, что британка упала в пропасть, пытаясь сходить в туалет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.