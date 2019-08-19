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19. 08. 2019

Два смертельных случая на железной дороге произошло в Черниговской области

В Черниговской области в течение суток двое людей погибли под колесами поездов. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Отмечается, что речь идет о двух разных несчастных случаях, один из которых произошел утром, а второй - вечером 18 августа.

"У 100 км пикета № 10 поездом № 6892 сообщением Горностаевка - Чернигов был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - указали в департаменте.

Задержка движения поезда, как отмечается, составляла 16 минут.

"Неподалеку станции Колычевка резервным локомотивом №4401 сообщением Нежин - Чернигов был смертельно травмирован мужчина (личность устанавливается)", - сообщили в ОГА о втором инциденте.

В этом случае задержки движения поездов не было.

Ранее сообщалось, что поезд Лисичанск-Киев сбил пенсионерку в Харьковской области.

А в Черкасской области поезд сбил ребенка с велосипедом.

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Источник: korrespondent.net

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