США разрешили своим компаниям бизнес с Huawei в течение 90 дней

Американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies Ltd сроком на 90 дней. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщил министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network.

"Мы даем телекоммуникационным компаниям США еще 90 дней, - сказал Росс. - Некоторые компании, работающие в сельской местности, зависят от Huawei. Поэтому мы даем им еще немного времени".

В выходные президент США Дональд Трамп поставил под вопрос продление лицензий на ведение бизнеса с Huawei.

"Huawei - это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес. Я не хочу никакого бизнеса с ней, поскольку она представляет угрозу нашей национальной безопасности", - сказал Трамп.

Срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, истекал в понедельник, 19 августа. Теперь он продлен до 19 ноября. Внесение в черный список означает, что американские компании не могут продавать Huawei свою продукцию и технологии без специального разрешения.

А 13 августа, вступил в силу запрет на закупку и использование государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei.

Напомним, 15 мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список после того, как президент Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения "в связи с угрозами информационным технологиям".

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Источник: korrespondent.net