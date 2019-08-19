ЕС выделит €58 млн на реформу профобразования в Украине

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли высоко оценил достижения Украины в сфере реформирования образования, а также заявил, что в рамках новой программы ЕС предоставит Украине 58 млн евро для реформы профобразования. Об этом он рассказал на образовательном форуме в Киеве, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

"То, что вы смогли достичь за этот короткий срок в сложных условиях, - это чрезвычайные и исключительные достижения. То, что вы достигли за последний год, - не так много людей не во многих странах могли бы похвалиться такими результатами", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что реформа децентрализации - одно из основных достижений действующего правительства, в том числе в области образования. По словам дипломата, госресурсы на образование становятся более доступными для властей на местах.

"Мы запускаем сейчас новую программу, где 58 млн евро будут предоставляться для реформы профобразования в Украине, и это будет важным взносом", - сказал Мингарелли.

Кроме того будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

"Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан", - подчеркнул глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, что ранее ЕС выделил миллионы евро для образовательных проектов в Украине - восемь украинских проектов победили в конкурсе программы Евросоюза Эразмус+ по направлению Развитие потенциала высшего образования и получат гранты на общую сумму 7,15 млн евро.

Также сообщалось, что в ЕС назвали приоритеты для новых властей Украины - ключевыми задачами видят обеспечение верховенства права, проведения земельной реформы и внедрение изменений в секторе энергетики.

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Источник: korrespondent.net