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19. 08. 2019

У Луценко заявили о "прослушке" в кабинете замгенпрокурора

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявляет, что в кабинете заместителя Юрия Луценко Анжелы Стрижевской обнаружили "прослушку". Об этом она написала в Facebook в понедельник, 19 августа.

По ее словам, на место сразу вызвали сотрудников СБУ.

В ГПУ связывают это с тем, что Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Артему Сытнику, который является директором Национального антикоррупционного бюро.

"Для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей ГПУ необходимо разрешение или от заместителя генпрокурора, или от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было бы быть разрешение от руководителя САП - заместителя генпрокурора. Ни один из заместителей ГПУ, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировали", - написала Сарган. 

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство. 

Напомним, прошлой осенью в Верховной Раде обвинили ГПУ в незаконной прослушке нардепов.

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Источник: korrespondent.net

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