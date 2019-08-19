Две женщины вечером 17 августа выехали из Броваров в Киев на автомобиле Toyota Rav4 и пропали. Об этом сообщает пресс-служба полиции в понедельник, 19 августа.

Юлия Зайковская, 31 год, и ее 53-летняя мать Надежда Головач выехали в направлении Киева около 20 часов вечера в субботу. В воскресенье в полицию обратился гражданский муж Юлии Зайковской. Он сообщил, что женщины перестали выходить на связь через полчаса после выезда.

Утром 19 августа полицейские нашли их автомобиль. Он был брошен на территории Броварского района. В салоне нашли водительское удостоверение, документы на транспортное средство, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле нашли отпечатки пальцев и биологический образцы. Самих женщин не нашли.

Cмотрите фотогалерею: По пути из Броваров в Киев пропали две женщины

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Напомним, что под Львовом Нацгвардия искала пропавшую девушку.

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Источник: korrespondent.net