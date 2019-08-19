Доллар в России достиг максимума за полгода

Курс доллара в России в понедельник, 19 августа, превысил 67 рублей, что является максимумом за полгода, свидетельствуют данные торгов.

Так, днем американская валюта выросла более чем на процент и достигала отметки в 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.

В целом с начала августа курс доллара в России вырос на два рубля.

Тем временем украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.

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Источник: korrespondent.net