Лента RSS
Подписаться на ленту
19 августа 2019, понедельник, 17:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
19. 08. 2019

Доллар в России достиг максимума за полгода

Курс доллара в России в понедельник, 19 августа, превысил 67 рублей, что является максимумом за полгода, свидетельствуют данные торгов.

Так, днем американская валюта выросла более чем на процент и достигала отметки в 67,02 рубля. В последний раз доллар преодолевал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.

В целом с начала августа курс доллара в России вырос на два рубля.

Тем временем украинские банкиры дали прогноз по курсу гривны до конца года. Эксперты считают, что в этом году сроки сезонной девальвации гривны могут сместиться на более поздний срок, резкого снижения курса не ожидается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.