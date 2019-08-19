Руководство завода обвинили в поставках оборудования для шахт ОРДЛО

СБУ и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в понедельник, 19 августа.

"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении.

Согласно информации, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.

"Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 млн грн. Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - отметила пресс-служба.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Ранее СБУ задержала "финансистов", которые перевели в "ЛНР" 60 млн гривен. Незаконный финансовый центр имел 10 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Также сотрудники СБУ перекрыли крупный канал поставок продуктов на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

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Источник: korrespondent.net