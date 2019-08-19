В Бердянске люди массово отравились морепродуктами

В Бердянске 19 человек попали в инфекционное отделение городской больницы с 18 по 19 августа. Люди связывают отравление с употреблением креветок. Об этом сообщает местный портал Бердянск 24 в понедельник, 19 августа.

После оказанной медицинской помощи большинство пациентов покинули больницу. Продолжают лечение несколько человек.

По информации главного санитарного врача Александры Кикарош, в воскресенье, 18 августа, в инфекционное отделение были госпитализированы 19 человек. Говорить точно о причинах отравления рано, ведь еще не поступили результаты анализов. По словам людей, все они употребляли креветку, которую приобрели на рыбном рынке по Восточному проспекту.

Информацию передали в мэрию и госпотребслужбу, которые будут проводить расследование инцидента. Заместитель городского главы Юлия Дойнов отметила, что данное сообщение рассмотрели на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС, сейчас ведется проверка.

Напомним, что ранее на отдыхе в Прикарпатье массово отравились дети.

Также сообщалось, что в церкви на Винничине произошло массовое отравление.

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Источник: korrespondent.net