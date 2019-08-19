На фабрике в Польше погиб украинец

На фабрике концерна LG возле Вроцлава, Польша, от тяжелых производственных травм скончался 28-летний украинец. Об этом сообщает издание Gazeta Wroclawska в понедельник, 19 августа.

Компания LG Chem под Вроцлавом производит аккумуляторы для электромобилей.

По информации издания, авария на фабрике произошла в субботу на производственной линии. Мужчину затянуло в механизм. Он получил очень серьезную травму позвоночника. Машина зажала ему грудную клетку и повредила ключицу, а цепочка на шее пережала горло.

В больницу мужчину доставили в тяжелом состоянии. Врачи не смогли спасти ему жизнь - утром в понедельник он умер.

"Проводится расследование по этому делу. Пока рано говорить о деталях", - рассказал Анджей Погорский, заместитель регионального инспектора труда во Вроцлаве. Делом заинтересовалась также прокуратура.

Напомним, что 9 августа в Польше на строительстве газопровода погиб украинец.

Ранее также сообщалось, что в Польше тело другого умершего на заводе украинца выкинули в лесу.

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Источник: korrespondent.net