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19. 08. 2019

Мендель: Жена Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара не хотела проявить неуважение к Украине, и это не должно нивелировать важность его визита в Киев. Об этом заявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 19 августа.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - сказала пресс-секретарь.

Ранее сегодня в Facebook появилось видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту Борисполь.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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Источник: korrespondent.net

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