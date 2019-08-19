Нехватка еды и лекарств. Британия после Brexit

Жизнь без лекарств, продуктов и бензина - такое будущее ждет британцев в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. О дефиците основных товаров говорится в отчете правительства, утекшем в прессу.

Британские власти признали существование кризисного документа, который называется Операция Овсянка. В нем также говорится о риске возникновения критической ситуации на границе с Ирландией и протестах. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Что ждет британию без сделки с ЕС

Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон обещает выйти из Евросоюза любой ценой. Он неоднократно заявлял, что является сторонником жесткого плана, то есть выхода из ЕС без сделки.

В начале месяца он посетил Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию с целью убедить их, что Brexit не приведет к катастрофическим последствиям. Но там премьера с его планом приняли холодно. Подробно в материале Жесткий Brexit: регионы обдумывают независимость.

Руководство ЕС также считает, что жесткий вариант наиболее вероятный сценарий выхода королевства из блока. 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что выход Великобритании из Евросоюза без договора не станет неожиданностью.

"Мы готовы ко всему, в том числе к тому, что соглашения не будет. Однако я в любом случае буду до последнего дня прилагать усилия к тому, чтобы найти какое-либо решение. Но если нет, мы готовы и к другим вариантам", - сказала Меркель.

18 августа британская газета Sunday Times, ссылаясь на документ, составленный секретариатом кабинета министров Британии для внутреннего пользования по названием Операция Овсянка (птица из семейства овсяновковых - ред.) написала, что Британия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива без соглашения с ЕС.

В них также говорится, что при сценарии жесткого Brexit существует риск возникновения критической ситуации в портах и на строгой границе с Ирландией, а также роста расходов на социальное обеспечение.

Обострение на границе с Ирландией может превести к массовых протестов, которые перекроют дороги. Это, в свою очередь, потенциально скажется на поставках топлива в Лондон и на юго-восток королевства.

Также в докладе говорится, что до 85 процентов грузовых автомобилей могут задержаться на несколько дней при проходе через французскую таможню. Ощутимые перебои работы в портах могут продлиться до трех месяцев.

Кроме того, в правительстве опасаются, что пошлины на импорт бензина приведут к закрытию двух нефтеперерабатывающих предприятий. Из-за этого две тысячи человек останутся без работы.

Задержки на таможнях приведут к тому, что свежих продуктов на прилавках будет меньше, а цены на них будут увеличиваться.

Также будут перебои в поставках лекарств, включая инсулин и вакцин от гриппа, что также может привести к беспорядкам.

Последствия жетского Brexit будут ощущаться в течение полугода, говорится в докладе.

Как отмечает Sunday Times, досье описывает "наиболее вероятные последствия" выхода без договора 31 октября, а не самый негативный сценарий.

Однако Майкл Гоув, в качестве министра без портфеля отвечающий за подготовку к Brexit, написал в Twitter, что досье описывает "худший вариант развития событий".

Он добавил, что после избрания Бориса Джонсона премьер-министром была проделана серьезная работа по подготовке выхода страны из ЕС.

Банк Англии ожидает жесткий экономический кризис

Двумя неделями ранее Financial Times, Daily Telegraph и другие британские газеты вынесли на первые полосы прогноз главы Банка Англии Марка Карни о грядущем жестком экономическом кризисе в Великобритании.

На сегодняшний день Банк Англии ухудшил прогноз динамики британской экономики в краткосрочной перспективе: предполагаемый темп роста снижен до 1,3 процента в 2019 и 2020 годах (оценки в мае - 1,5 и 1,6 процента).

Аналитики говорят, что главная причина ухудшения показателей - возрастающая угроза выхода Британии из ЕС без сделки.

По данным Банка Англии, вероятность сокращения ВВП в первом квартале 2020 года при жестком Brexit и неизменной базовой ставке рефинансирования Центробанка составляет внушительные 33 процента.

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Источник: korrespondent.net