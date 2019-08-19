ФСБ посчитала, сколько в России украинских заробитчан и студентов

За первое полугодие 2019 года в Россию на работу приехало 164,6 тысяч граждан Украины, еще 13,7 тысяч украинцев - на обучение. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщает РБК в понедельник, 19 августа.

По количеству заробитчан, въехавших на территорию РФ с начала этого года, Украина заняла четвертую позицию. Лидером стал Узбекистан (918 тысяч граждан), на втором месте - Таджикистан (523,9 тысяч), а затем Киргизия (265 тысяч).

Кроме того, с начала 2019-го в Российскую Федерацию въехало 13,7 тысяч студентов из Украины. Больше всего на обучение в Россию приехало граждан Казахстана (59,3 тысяч), Китая (21,2 тысяч) и Узбекистана (14 тысяч). В то же время в издании отмечают, что среди прибывших на работу меньше всего граждан западных стран. В частности, из Германии - 10 тысяч, Турции - 10,2 тысяч, США - 3,7 тысяч, Великобритании - 4,3 тысяч.

Напомним, ранее соцопрос среди украинцев показал, что каждый пятый украинец работал за границей и больше не хочет.

Также сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше.

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Источник: korrespondent.net