На шахте Павлоградская погибла женщина

На шахте Павлоградская одноименного шахтоуправления была смертельно травмирована машинист конвейера участка комплекса поверхности. Она была найдена без признаков жизни в одном из вагонов для погрузки угля. Об этом сообщает портал Вестник шахтера в понедельник, 19 августа.
Тело женщины обнаружили 18 августа, около 19:45.
На место происшествия немедленно вызвали реанимационную группу Павлоградского 8-го военизированного горноспасательного отряда, который констатировал смерть женщины.
Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией.
Напомним, что ранее на фабрике в Польше погиб украинец.
Также сообщалось, что под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость