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19. 08. 2019

На шахте Павлоградская погибла женщина

На шахте Павлоградская одноименного шахтоуправления была смертельно травмирована машинист конвейера участка комплекса поверхности. Она была найдена без признаков жизни в одном из вагонов для погрузки угля. Об этом сообщает портал Вестник шахтера в понедельник, 19 августа.

Тело женщины обнаружили 18 августа, около 19:45.

На место происшествия немедленно вызвали реанимационную группу Павлоградского 8-го военизированного горноспасательного отряда, который констатировал смерть женщины.

Причины происшествия устанавливаются специальной комиссией.

Напомним, что ранее на фабрике в Польше погиб украинец.

Также сообщалось, что под Одессой водолазы нашли тело утонувшего мальчика.

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Источник: korrespondent.net

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