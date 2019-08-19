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19. 08. 2019

Нетаньяху о скандале с хлебом: Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал инцидент с хлебом во время встречи четы Нетаньяху в киевском аэропорту. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook в понедельник, 19 августа.

Нетаньяху назвал свой визит в Украину "историческим", при этом засомневавшись в том, получил ли бы он освещение в СМИ, если бы не было "происшествия с хлебом".

Нетаньяху процитировал комментарий главы Офиса президента Украины по поводу инцидента: "Понятно, что госпожа Нетаньяху не намеревалась проявить неуважение к Украине. Это полная ерунда".

Премьер заявил, что его супруга специально выбрала одежду национальных цветов Украины.

"Она вышла из самолета в одежде желто-голубого цвета. Именно из уважения к Украине. Но что я вам скажу?! Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, ладно, пусть так и будет", - сказал он.

Ранее сегодня в Facebook появилось видео, на котором супруга главы израильского правительства якобы бросает хлеб в ходе церемонии встречи высоких гостей в аэропорту Борисполь.

Миротворец Нетаньяху. Премьер Израиля в Украине

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Источник: korrespondent.net

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