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19. 08. 2019

Население Украины сократилось до 42 миллионов

Численность населения Украины в течение января-июня 2019 года уменьшилась на 143,1 тысячи человек. Соответствующие данные опубликовала Государственная служба статистики в понедельник, 19 августа.

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. Таким образом, за июнь население сократилось на 20,7 тыс. человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в сообщении Госстата.

 
 

Напомним, что ранее ФСБ посчитала, сколько в России украинских заробитчан и студентов.

Также сообщалось, что почти 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше.

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Источник: korrespondent.net

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