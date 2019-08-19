Лента RSS
Подписаться на ленту
20 августа 2019, вторник, 00:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,28
19. 08. 2019

В Ивано-Франковской области сгорела церковь

В Ивано-Франковской области возник пожар в храме Пресвятой Девы Марии. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник около 17 часов в понедельник, 19 августа. Церковь находится в селе Новоселица Снятинского района.

В ГСЧС заявляют, что жертв и пострадавших от пожара нет. В 17:35 пожар был локализован. Отмечается, что к тушению пламя были привлечены 19 человек и 6 единиц техники. Церковь была построена в 1884 году на средства местной общины.

Ранее в поселке Подкамень Бродовского района Львовской области неизвестные ночью обрисовали краской входные двери и крест часовни св. Параскевы Пятницы.

На Закарпатье дважды за ночь обокрали один храм

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Никогда не покупаю шаурму в ларьках, делаю дома, получается как настоящая, даже пару раз отравился.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.