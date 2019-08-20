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20. 08. 2019

Макрон анонсировал встречу советников в нормандском формате

Встреча советников в норманском формате будет проведена через несколько дней. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным перед переговорами с ним.

По его словами, саммит нормандской четверки нужно проводить "при условии, если будут достигнуты ощутимые результаты, а не встреча ради встречи".

"И мы оговорим все шаги, которые мы можем предпринять с каждой стороны. Через несколько дней будет проведена встреча наших дипсоветников для того, чтобы подготовить следующую норманскую встречу на высшем уровне", - сказал Макрон.

Напомним, в Кремле заявили, что изучат предложение Зеленского провести переговоры в Минске при участии Великобритании, США, Германии и Франции.

В то же время, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что новые предложения по Донбассу должны учитывать резолюцию Совбеза ООН по минским соглашениям и прямой диалог с "ЛДНР".

Путин и Макрон обсудят Украину и "нормандский формат"

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Источник: korrespondent.net

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