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20. 08. 2019

В Скадовске ребенок застрял в рекламной конструкции

В Херсонской области спасатели освободили мальчика, застрявшего в рекламной сооружении. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в области.

18 августа, в 15:52, в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Скадовск на улице Сергиевской мальчик девяти лет застрял в детском рекламном сооружении.

Как выяснили спасатели, прибывшие на место, во время прогулки по городу мальчик фотографировался с рекламным персонажем и застрял.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц разрезали металлическую трубу в составе конструкции и вытащили мальчика.

Ранее в Кировоградской области первоклассник во время игры на школьной площадке застрял ногой в металлическом элементе уличного спортивного тренажера.

В Киевской области спасли мужчину, застрявшего на дереве

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Источник: korrespondent.net

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