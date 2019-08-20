В Чернобыльской зоне задержали сталкера из США

Во время патрулирования зоны отчуждения правоохранители обнаружили и задержали очередного сталкера в городе Припять. Им оказался 34-летний гражданин США. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Любитель экстремального туризма прибыл в Украину из штата Пенсильвания. Мужчина незаконно проник в зону отчуждения, минуя контрольно-пропускной пункт.

Полиция составила административный протокол по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гражданину Соединенных Штатов грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Сейчас работниками полиции зоны ЧАЭС направлено представление в Ивановский районный отдел Государственной миграционной службы, чтобы сталкеру-иностранцу сократили срок пребывания в Украине.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года на сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов.

В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

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Источник: korrespondent.net