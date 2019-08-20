В Крыму мусоровоз протаранил 15 автомобилей

В Севастополе мусоровоз повредил 15 автомобилей, у КамАЗа отказали тормоза, пишут крымские СМИ.

Сообщается, что КамАЗ с отказавшими тормозами скатился с горы и смял 15 стоявших в пробке легковых автомобилей, а затем потерявший управление грузовик выбросило на магистральный газопровод.

По сообщениям очевидцев, мусоровоз, пытаясь "погасить" скорость, ехал по дороге зигзагом, поэтому пострадали не только те машины, в которые въехал грузовик сзади, но и встречные. Повреждения у машин разной степени, у некоторых – весьма серьезные.

После столкновения с грузовиком КамАЗ семь из 15 автомобилей вынесло за пределы проезжей части.

По данным спасателей, погибших в результате инцидента нет. Один человек получил легкие травмы и после оказания медицинской помощи покинул больницу.

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Источник: korrespondent.net