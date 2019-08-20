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20. 08. 2019

У Зеленского заявили, что зима будет сложной

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что компании тепловой генерации должны держать достаточные запасы угля на складах, особенно накануне отопительного сезона.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкие накопления угля на сладах, и у нас, скажем так, была сложная дискуссия с компаниями тепловой генерации, в частности с крупными компаниями, и подчеркивали, что нельзя использовать запасы угля на складах как способ шантажа для повышения тарифов", - сказал Герус.

Он указал, что подобная ситуация уже имела место в Украине. "И мы хотели бы, чтобы такое никогда не повторялось, и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне тяжелой зимы, когда у нас есть определенные споры с "Газпромом" о транзите газа, которые будут иметь определенное влияние на рынок газа в Украине", - пояснил Герус.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляют 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.

РФ резко сократила поставки угля в Украину

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Источник: korrespondent.net

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