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20. 08. 2019

В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой - СМИ

Администрация парка развлечений в городе Лёффинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии закрыла аттракцион из-за сходства его конструкции с нацистскими свастиками. Об этом сообщила газета Bild.

23-метровый аттракцион "Полет орла" в парке развлечений Tatzmania был открыт в конце июля. Уже в начале августа в интернете стали распространяться первые видео и комментарии, касающиеся сходства карусели с вращающимися сиденьями в виде орлиных голов со свастиками.

Оператор аттракциона Рюдигер Браун заметил его только после того, когда посмотрел ролики. Он извинился "перед всеми, кого затронул или оскорбил дизайн" карусели и немедленно закрыл ее для посетителей. Сейчас оператор изучает, как можно изменить ее вид.

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Источник: korrespondent.net

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