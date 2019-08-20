Зеленский уволил 14 глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении 14 глав районных городских администраций в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 августа.

Отметим, что президент уволил двух глав РГА в Николаевской и 12 - в Черкасской областях. Причина увольнения "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Согласно документам, в Николаевской области был уволен: Вовк Владимир Викторович от должности главы Первомайской РГА, Бойко Инна Владимировну с должности главы Снигиревской райгосадминистрации.

Напомним, 16 июля Зеленский уволил 21 главу районных государственных администраций.

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Зеленский уволил главу Николаевской ОГА

Источник: korrespondent.net