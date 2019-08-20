В Японии семь человек погибли за неделю от жары

Не менее семи человек скончались и еще более семи тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи, сообщает ТАСС во вторник, 20 августа.

За минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 7338 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и жертв – люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на Солнце.

Напомним, в период с 5 по 11 августа в Японии от жары умерли 23 человека и почти 13 тысяч попали в больницы.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, несколько десятков тысяч попали в больницы.

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Источник: korrespondent.net