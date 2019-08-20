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20. 08. 2019

На Луганщине 80 тысяч человек остались без воды

В Луганской области без водоснабжения остались 80 тысяч абонентов из-за долгов предприятия-поставщика. Об этом сообщает ГСЧС во вторник, 20 августа.

"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП Лисичанскводоканал в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)", – сообщили в ведомстве.

При необходимости будет осуществляться подвоз воды, добавили в ГСЧС.

Напомним, 19 августа в Луганской области обесточили объекты КП Лисичанскводоканал из-за задолженности в 165 млн гривен.

Также аналогичная ситуация произошла 31 июля, когда за долги была отключена насосная станция Лисичанскводоканала. Без водоснабжения осталось около 13 тысяч абонентов.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине городу Первомайск отключили воду из-за долгов. Горожане задолжали водоканалу за услуги, а тот, в свою очередь, не смог рассчитаться за потребленную электроэнергию.

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Источник: korrespondent.net

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