Украина откроет представительство в Иерусалиме - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Киев анонсировал открытие представительства Украины в Иерусалиме. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Facebook.

Глава израильского правительства записал видео, чтобы прокомментировать инцидент вокруг своей жены Сары, которая выбросила хлеб во время церемонии приветствия в Киеве. Он подчеркнул, что его жена уважает Украину и даже прибыла в Киев в одежде желто-голубого цвета.

"Я нахожусь с историческим визитом в Украине, но сомневаюсь, получил бы он освещения в СМИ, если бы не "инцидент с хлебом"... Визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме", - отметил Нетаньяху.

Офис президента пока не комментировал слова премьер-министра Израиля.

Как сообщалось, Нетаньяху пригласил президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время посетить Иерусалим.

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Источник: korrespondent.net