Зеленский переназначил своего представителя в Раде

Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде. Об этом говорится в указе главы государства от 19 августа.
"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе.
Напомним, 21 мая Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в Верховной Раде прошлого созыва.
Как известно, Стефанчук является вторым номером в списке партии Слуга народа, победившей на досрочных выборах в Раду.
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Источник: korrespondent.net
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