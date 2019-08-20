Зеленский переназначил своего представителя в Раде

Президент Владимир Зеленский переназначил Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде. Об этом говорится в указе главы государства от 19 августа.

"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в указе.

Напомним, 21 мая Зеленский назначил Стефанчука своим представителем в Верховной Раде прошлого созыва.

Как известно, Стефанчук является вторым номером в списке партии Слуга народа, победившей на досрочных выборах в Раду.

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Источник: korrespondent.net