В Украину прибыл новый посол Франции

В Украину 19 августа прибыл новоназначенный посол Франции Этьен де Понсен. Об этом он сообщил в Twitter.
"Хорошо прибыл в Киев. Моя миссия во главе посольства Франции в Украине может начинаться", - написал дипломат.
Отметим, де Понсен назначен послом Франции в Украине 24 июля.
До этого он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим – в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.
Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон 27 июля попрощалась с украинцами.
Как сообщалось, 6 августа начал работу в Украине новый посол Эстонии.
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Источник: korrespondent.net
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