На Одесщине перекрыли дорогу из-за подорожания проезда

В Одесской области утром во вторник жители села Молога перекрыли движение по автодороге Одесса-Белгород-Днестровский. Они протестуют против повышения стоимости проезда в общественном транспорте и отмены льгот, сообщает Думская 20 августа.

В акции принимают участие несколько десятков человек, в основном пенсионеры. По их словам, недавно местный перевозчик (АТП-15107) поднял стоимость проезда в автобусах Белгород-Днестровский-Молога с 10 до 12 гривен и отменил льготный проезд.

"При предъявлении удостоверения пенсионера они все равно требуют деньги. Говорят, нас выкинули из списка льготников. В случае неуплаты, пенсионера выталкивают из автобуса. Мы требуем показать хоть какой-то документ, это подтверждающий, и обосновать формирование тарифа. Этого не сделано", – сказала одна из участниц акции.

Протестующие пропускают только автомобили экстренных служб. На месте присутствует полиция. Никто из чиновников или представителей перевозчика к протестующим пока не приехал.

В то же время многие водители возмущены фактом перекрытие дороги.

"Идите к президенту, зачем перекрывать дорогу?! Это нарушение моих прав", – возмутился водитель внедорожника Toyota.

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Отмечается, что аналогичную акцию жители села провели 12 августа. Они намерены и дальше перекрывать движение, пока власти не пойдут на переговоры.

Ранее в Одесской области местные жители перекрытием дороги добились ее ремонта. После протестов жителей начался ремонт восьмикилометрового отрезка автомобильной дороги Р-33 в Раздельнянском районе.

Также на Закарпатье жители села Грушево в Тячевском районе перекрыли дорогу, чтобы привлечь внимание властей к плачевному состоянию дорожного покрытия.

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Источник: korrespondent.net