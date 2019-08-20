Два украинских моряка умерли на танкере в Черном море – СМИ

Члены экипажа танкера Магус под флагом Панамы, находящегося в Черном море в районе российской Тамани, отравились метиловым спиртом. Скончались два моряка – граждане Украины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота во вторник, 20 августа.

Отмечается, что капитан танкера Магус запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа.

"Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир Дерзкий, однако в ходе транспортировки мужчина умер", – сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, оба погибших – граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос. Всего на судне находились около 35 человек.

Ранее сообщалось, что в Лаккадивском море недалеко от Шри-Ланки на танкере GAS AEGEAN в один день скончались два моряка. Один из погибших моряков – 34-летний житель Измаила Сергей П., а его коллега – 39-летний россиянин. Накануне гибели мужчины пили медицинский спирт из госпиталя.

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Источник: korrespondent.net