Полторак назвал размер премий военным к 24 августа

Военные получат ко Дню независимости премии в 1-2 тысячи гривен. Соответствующий приказ во вторник, 20 августа, подписал министр обороны Степан Полторак.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тыс. гривен", - написал Полторак в Facebook.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил об отмене парада на День независимости. Он предложил потратить деньги на проведение парада на премии военным.

Позже стало известно, что вместо парада 24 августа в центре Киева будет два мероприятия - официальная Хода Достоинства стартует в 9:00, а Марш Защитников Украины - в 11:00.

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Источник: korrespondent.net