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20. 08. 2019

Суд заочно арестовал министра времен Януковича

Печерский райсуд Киева заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры во вторник, 20 августа.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Прокуратура подчеркивает, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты и ни разу не явились на судебное заседание.

С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Сообщается, что Главной военной прокуратурой завершено заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению Клименко в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, повлекшего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах.

Расследованием установлено, что бывший министр доходов и сборов в период 2012-2013 годов, находясь в составе возглавляемой экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами госбюджета на общую сумму 3,1 млрд гривен.

В настоящее время идет процесс ознакомления стороны защиты подозреваемого с материалами уголовного производства.

Напомним, на прошлой неделе Печерский суд заочно арестовал экс-главу МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

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Источник: korrespondent.net

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