Из индонезийской тюрьмы сбежали 258 заключенных

В провинции Западное Папуа на востоке Индонезии в ходе массовых протестов совершили побег 258 заключенных. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил пресс-секретарь руководителя управления исправительных учреждений страны Аде Кусманто, пишет Reuters.

"После поджога государственных учреждений (манифестанты) направились к зданию тюрьмы. Они бросали камни, провоцируя заключенных на побег", - заявил Кусманто. По его словам, 258 заключенным удалось сбежать, некоторых из них задержали.

Кусманто добавил, что в результате нападения протестующих был ранен один из охранников пенитенциарного учреждения.

Накануне в ходе массовых акций протеста демонстранты перегородили основные улицы города Маноквари, заблокировав движение транспорта. По сообщениям СМИ, манифестанты подожгли здание местного законодательного совета и несколько машин. Силы правопорядка ведут расследование обстоятельств произошедшего. Данных о подозреваемых или задержанных пока не поступало.

Как сообщает газета The Jakarta Post, массовые беспорядки спровоцировал конфликт между индонезийцами и папуасами, который 18 августа произошел на острове Ява. По данным издания, несколько жителей города Сурабая обвинили приезжих в нежелании отмечать День независимости Индонезии. В ходе последующего столкновения неизвестные стали кидать камни в общежитие, где проживали папуасы. Отмечается, что нападавшие сопровождали свои действия расистскими высказываниями.

Отметим, в Украине за прошлый год совершили побег 28 заключенных.

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Источник: korrespondent.net