В Гонконге мужчина с ножом напал на людей

Мужчина с ножом напал на людей в Гонконге. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
В результате нападения пострадали три человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Отмечается, что нападение произошло в пешеходном туннеле в районе Цэн Кван О.
Полиция проводит розыск преступника, мотивы которого пока неизвестны. По некоторым данным, нападение могло произойти по политическим причинам.
Напомним, несколькими днями ранее в Гонконге началась новая волна протестов. Требования людей неизменны: они хотят отмены изменений в законодательстве об экстрадиции.
Как известно, местная администрация планирует внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.
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Источник: korrespondent.net
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