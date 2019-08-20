За "доносы" на коррупционеров будут платить деньги

В команде Зеленского готовят поправки в законодательство, которые бы мотивировали граждан доносить на коррупционеров. Об этом на обсуждении с представителями общественных организаций и международных партнеров по борьбе с коррупцией рассказал замглавы ОП Руслан Рябошапка, сообщает во вторник, 20 августа, Лига.net.
Так, в Офисе президента считают, что обличители могут стать "важным инструментом преодоления коррупции", если их правильно мотивировать, а государство, в свою очередь, обеспечит им защиту.
Отмечается, что после обсуждений будут внесены правки в законодательство.
Законопроекты, которые уже готовятся, регламентируют:
- способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях;
- процедуры рассмотрения таких сообщений;
- права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включая право обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации и право на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.
Тех, кто сообщит о масштабных коррупционных схемах, новая власть обещает поощрять материально.
"Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Владимира Зеленского, будут внесены президентом как неотложные", - резюмировали в пресс-службе главы государства, отметив, что их Верховная Рада рассмотрят вне очереди.
У Зеленского представили план борьбы с коррупцией
Ранее сообщалось, что НАБУ направило в суд дела против 38 судей. В Антикоррупционном бюро отметили, что львиную долю уличенных в коррупции должностных лиц составляют судьи.
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Источник: korrespondent.net
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