Депутату вынесли приговор за пьяное смертельное ДТП

Депутат Голопристанского городского совета Херсонской области, который совершил наезд на женщину и скрылся с места происшествия, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.

"Приговором Голопристанского районного суда Херсонской области от 15 августа 2019 года осужден депутат Голопристанского городского совета Херсонской области, который 19.06.2016, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одном из сел Голопристанского района Херсонской области, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину-пешехода, в результате чего нанес последней тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

При этом помощь пострадавшей депутат не оказал и сбежал с места дорожно-транспортного происшествия.

Виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, минувшей ночью в Киеве водитель Mercedes насмерть сбил насмерть девушку и скрылся.

Ранее в Киеве автомобиль сбил женщину с ребенком и скрылся, однако его быстро догнали и передали полиции.

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Источник: korrespondent.net