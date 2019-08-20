Сара - скандал. Чем известна жена премьера Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые за 20 лет приехал в Украину, а обсуждают все его жену.

Такое с Биби (прозвище израильского премьера) происходит не впервые, ведь его жена известна своим скандальным характером. Она терроризирует обслуживающий персонал, контролирует мужа и даже была осуждена в коррупции.

Корреспондент.net собрал главные скандалы в жизни Сары Нетаньяху.

Деньги и прислуга

60-летняя Сара Нетаньяху — третья жена израильского премьера, психолог по образованию. Она вышла замуж за Нетаньяху 28 лет назад, в этом браке родилось двое сыновей.

За это время Сара Нетаньяху неоднократно фигурировала в громких скандалах.

В 2006 году, во время войны в Ливане, супруги ездили в Лондон на публичное мероприятие от Общественной дипломатии Израиля. В столице Великобритании Сара тратила заоблачную сумму денег на роскоши в элитных универмагах. Общая сумма "сувениров" превышала заработную плату супругов Нетаньяху.

В 2010 году израильское издание Yediot Ahronot писало, что экономка четы Нетаньяху подала в суд на супругу премьера за удержание заработной платы, несправедливые условия труда и словесные оскорбления.

В 2016 году бывший работник домовладения Нетаньяху выиграл судебный иск против жены израильского премьера. Он обвинил ее в создании враждебных условий работы и отсудил компенсацию в 48 тысяч долларов.

Коррупция

Недавно Сару обвинили в том, что она часто заказывала домой еду из ресторанов, хотя в резиденции работал штатный повар. Ущерб казне оценили в 96 тысяч долларов.

16 июня 2019 жена премьера признала свою вину и была осуждена за злоупотребление государственными средствами. Интересно, что ей было предписано выплатить штраф только в размере 15 275 долларов, в то время как украденная сумма составила почти 100 тысяч.

В интервью изданию L'Obs Бен Каспит, израильский политический журналист и автор убийственной биографии Биньямина Нетаньяху, отмечает: "Сара – самый влиятельный человек в Израиле, даже более влиятельный, чем ее муж. Представьте, он вынужден прятаться в ванной, чтобы поговорить по телефону с людьми, которых она невзлюбила".

Хлеб и соль

Когда по прибытию в Украину встречающие предложили супругам хлеб с солью – женщина не стала чтить украинскую традицию и выбросила кусок хлеба на пол. По обычаю славянских народов, каравай и соль преподносят в знак большого уважения к гостям.

Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел. Затем он отломил еще один кусок и подал жене. Сара Нетаньяху взяла хлеб в руку, но не съела, а покрошила на землю.

Также некоторые СМИ сообщали, что Сара Нетаньяху якобы устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не приветствовали должным образом во время посадки.

Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. В результате командир борта якобы снова приветствовал семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.

Реакция на скандал

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в истории с "хлебом-солью" в аэропорту с участием его жены Сары увидел средство привлечения внимания к его визиту в Украину.

Он даже записал специальное видеообращение по этому поводу: "Я совершаю исторический визит в Украину, но сомневаюсь, что он получил бы освещение в СМИ, если бы не произошло "истории с хлебом"”.

Премьер заявил, что его жена намеренно подобрала наряд национальных цветов Украины, именно из уважения к нашей стране.

“Но что я вам скажу? Если нужно, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, представительство Украины в Иерусалиме и другие важные достижения, хорошо, пусть так и будет. Это напоминает мне исторический визит премьер-министра Японии в Израиль, который привел к грандиозному росту японских инвестиций. Тот визит никто не освещал. Говорили только о том, что последнее блюдо во время трапезы подали в тарелке в виде туфли. Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание. Продолжим", - заявил Биби.

Офис президента Украины также попытался оправдать поступок Сары.

"Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT", - заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Источник: korrespondent.net